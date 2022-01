Caro ministro, è sicuro che il rientro in classe non sia stato un disastro? Lettera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inviato da Simona Savini - Caro ministro Bianchi, lei ha detto che il disastro annunciato sull'apertura della scuola non c'è stato... Ma siamo sicuri? La scuola deve essere diritto allo studio e inclusione per tutte e tutti. Ecco, il meccanismo messo in piedi è invece quanto di più divisivo e iniquo si potesse immaginare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inviato da Simona Savini -Bianchi, lei ha detto che ilannunciato sull'apertura della scuola non c'è... Ma siamo sicuri? La scuola deve essere diritto allo studio e inclusione per tutte e tutti. Ecco, il meccanismo messo in piedi è invece quanto di più divisivo e iniquo si potesse immaginare. L'articolo .

