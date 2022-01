Caro bollette, Governo al lavoro contro la “tempesta energetica” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un contributo di solidarietà da parte delle aziende dell’energia e un intervento sul fronte fiscale, attraverso una riduzione dell’Iva o una revisione delle accise. Queste le ipotesi allo studio del Governo per contrastare il Caro bollette. Un tema che sarà sul tavolo dell’esecutivo per tutta la settimana. “La tempesta energetica che avevamo paventato qualche mese fa è arrivata. Adesso il problema ha due corna: uno immediato rispetto all’aumento dei prezzi e l’altro che ripropone il tema di scelte strategiche che un Governo deve fare” ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, annunciando il tavolo convocato al Mise con le imprese sul Caro-energia. L’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo sarà al centro della prima riunione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un contributo di solidarietà da parte delle aziende dell’energia e un intervento sul fronte fiscale, attraverso una riduzione dell’Iva o una revisione delle accise. Queste le ipotesi allo studio delper contrastare il. Un tema che sarà sul tavolo dell’esecutivo per tutta la settimana. “Lache avevamo paventato qualche mese fa è arrivata. Adesso il problema ha due corna: uno immediato rispetto all’aumento dei prezzi e l’altro che ripropone il tema di scelte strategiche che undeve fare” ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, annunciando il tavolo convocato al Mise con le imprese sul-energia. L’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo sarà al centro della prima riunione ...

