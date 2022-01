Carmen Russo finisce sotto accusa: "Ha il terrore di una coinquilina" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Delle tre sorelle Selassié è stata la prima ad essere eliminata. Da venerdì insieme a lei nella lista è in compagnia di Carmen Russo. Clarissa Selassié è tornata all'attacco della coreografa di origini napoletane, per l'ennesima volta. Sui suoi profili social, la principessa ha lanciato pesanti frecciate alla sua ex coinquilina. Impossibile per Clarissa non schierarsi dalla parte della sorella, offesa pesantemente da Katia Ricciarelli nelle scorse settimane. Un commento razzista che ha fatto il giro del web ed ha indignato tutti. In quell'occasione, però, non tutti hanno attaccato Katia. Chi non si è esposta particolarmente è proprio la moglie di Enzo Paolo Turchi e Clarissa non gliel'ha perdonato. "Carmen Russo non si è esposta perché aveva il terrore di Katia Ricciarelli! Questa è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Delle tre sorelle Selassié è stata la prima ad essere eliminata. Da venerdì insieme a lei nella lista è in compagnia di. Clarissa Selassié è tornata all'attacco della coreografa di origini napoletane, per l'ennesima volta. Sui suoi profili social, la principessa ha lanciato pesanti frecciate alla sua ex. Impossibile per Clarissa non schierarsi dalla parte della sorella, offesa pesantemente da Katia Ricciarelli nelle scorse settimane. Un commento razzista che ha fatto il giro del web ed ha indignato tutti. In quell'occasione, però, non tutti hanno attaccato Katia. Chi non si è esposta particolarmente è proprio la moglie di Enzo Paolo Turchi e Clarissa non gliel'ha perdonato. "non si è esposta perché aveva ildi Katia Ricciarelli! Questa è ...

Advertising

GrandeFratello : Carmen Russo fa il suo ingresso trionfale in studio! ? #GFVIP - mrtnistyping : no cmq scusate ma stavo ripensando a questa cosa: come fa una come Carmen Russo a difendere Soleil visto come si è… - evilmariahs1 : “Carmen Russo che esce contro Federica Calemme dopo 4 mesi è come Maria Teresa Ruta che esce contro la De Grenet e… - reidlibero : RT @darveyfeels_: vedete come venerdì perderemo Giacomo e Valeria, dopo aver perso Carmen Russo, per una comodina. #GFVIP - mat_ild3_ : RT @darveyfeels_: vedete come venerdì perderemo Giacomo e Valeria, dopo aver perso Carmen Russo, per una comodina. #GFVIP -