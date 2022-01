(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip, non tutti gli inquilini si sono sempre esposti sulle principali questioni interne al reality. Tra questi ci sarebbe ancheche, almeno per quanto riguarda l’affaire relativo aed alle sue frasi razziste, omofobe e sessiste, la soubrette non si è mai schierata né esposta in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GF Vip, Clarissa Selassié ne è convinta: 'aveva il terrore di Katia Ricciarelli' L'ultima eliminata del GF Vip 6 è stata, per aver avuto la peggio al televoto che la vedeva in sfida contro Soleil Sorge e Federica ...Delle tre sorelle Selassié è stata la prima ad essere eliminata. Da venerdì insieme a lei nella lista è in compagnia di. Clarissa Selassié è tornata all'attacco della coreografa di origini napoletane, per l'ennesima volta. Sui suoi profili social, la principessa ha lanciato pesanti frecciate alla sua ex ..."Carmen Russo aveva il terrore di Katia Ricciarelli": ex Vippona delusa svela retroscena sulla ballerina. Le sue parole.GF Vip: spunta un post sui social che scatena le polemiche. Dayane Mello pubblica una clip dove si vede Soleil chiedere voti ...