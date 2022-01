Carmen Russo, arriva la frecciatina: “Aveva terrore di Katia Ricciarelli” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al GF Vip sono diversi i gieffini ad aver condannato le frasi razziste di Katia Ricciarelli, ma tra questi non c’è Carmen Russo. La coreografa infatti era nel gruppo della cantante insieme a Soleil Sorge, Valeria Marini e Manila Nazzaro. Il silenzio della moglie di Enzo Paolo in merito alle uscite infelici di Katia ha deluso Clarissa Selassié, che in una diretta Instagram ha bacchettato la sua ex coinquilina. “Diciamo la verità, che non si è mai esposta contro quella situazione perché Aveva il terrore di Katia Ricciarelli! Questa è la verità. Molta gente ama Carmen Russo ma qua sotto la sta criticando, perché dicono è stata un grande esempio e icona negli anni 80, però nel momento in cui doveva ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al GF Vip sono diversi i gieffini ad aver condannato le frasi razziste di, ma tra questi non c’è. La coreografa infatti era nel gruppo della cantante insieme a Soleil Sorge, Valeria Marini e Manila Nazzaro. Il silenzio della moglie di Enzo Paolo in merito alle uscite infelici diha deluso Clarissa Selassié, che in una diretta Instagram ha bacchettato la sua ex coinquilina. “Diciamo la verità, che non si è mai esposta contro quella situazione perchéildi! Questa è la verità. Molta gente amama qua sotto la sta criticando, perché dicono è stata un grande esempio e icona negli anni 80, però nel momento in cui doveva ...

