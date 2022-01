Carceri | Ciambriello | “Per i colloqui con i detenuti servirà il green pass”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDal prossimo 20 gennaio per accedere aicon inegli istituti penitenziari “sarà necessario uno valido, con l’obbligo, finora non previsto, di essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone negativo”. Lo dice Samuele, garante campano deiche, in una nota, illustra quanto previsto “al punto C dell’articolo 3 del decreto del 7 gennaio 2022, in tema di “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)”. Dalla norma, spiega“si evince che ‘dal giorno 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è consentito ...

Disagi e problematiche non risolte, al Carcere di Fuorni, in questo delicato momento pandemico. In particolare, i detenuti hanno scritto al Garante delledella Campania, Samuele, per sottolineare la mancanza di posti per i contagiati, come per quelli in quarantena che vengono reinseriti insieme ad altri non monitorati. E, ancora, i ...Il Garante Campano delle persone private della libertà, Samuele, ha detto che la sicurezza delleè in bilico. Ma non solo sotto l'aspetto dell'organico ma anche sotto quello ...In Campania continuano ad aumentare i ricoveri: più 64, di cui 9 in terapia intensiva. Sono quasi 20 mila i nuovi positivi ma il tasso di incidenza ...Oggi nelle carceri campane risultano contagiati 184 agenti e 215 detenuti, (113 solo a Poggioreale). I Garanti Ciambriello e Ioia all'uscita di Poggioreale raccontano di aver incontrato: 'detenuti sma ...