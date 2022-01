Capo Verde-Camerun, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Capo Verde-Camerun è la 3a e ultima sfida della fase a gironi del gruppo A, che a partire dalle 17.00 di questo pomeriggio allo Stadio Olembé di Yaoundé, definirà il destino di entrambe le formazioni. La squadra allenata da Conceicao scenderà in campo da favorita, ma nulla può essere dato per scontato in questa edizione della Coppa delle Nazioni Africane. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara. Statistiche e curiosità di Capo Verde-Camerun Prima della gara odierna, la formazione Capoverdiana, si presenta con 3 punti, in seconda posizione come il Burkina Faso. Nell’ultimo incontro la nazionale guidata dalla panchina da Brito, è caduta per 1-0 contro il Burkina Faso, in virtù della rete messa a segno da Bande nel corso del primo tempo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)è la 3a e ultima sfida della fase a gironi del gruppo A, che a partire dalle 17.00 di questo pomeriggio allo Stadio Olembé di Yaoundé, definirà il destino di entrambe le. La squadra allenata da Conceicao scenderà in campo da favorita, ma nulla può essere dato per scontato in questa edizione delladelle Nazioni Africane. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara. Statistiche e curiosità diPrima della gara odierna, la formazioneverdiana, si presenta con 3 punti, in seconda posizione come il Burkina Faso. Nell’ultimo incontro la nazionale guidata dalla panchina da Brito, è caduta per 1-0 contro il Burkina Faso, in virtù della rete messa a segno da Bande nel corso del primo tempo. ...

Advertising

PBraciola : se dio esiste oggi capo verde pareggia col camerun - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Capo Verde vs Camerun: pronostico e possibili formazioni #CAF #CoppaDAfrica #17gennaio - infoitsport : Coppa d'Africa | Capo Verde vs Camerun, probabili formazioni e pronostico - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Capo Verde – Camerun: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Capo Verde - Camerun: diretta live e risultato in tempo reale -