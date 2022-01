Caos Sicilia, monta la protesta contro il green pass: il sindaco di Messina si dimette (Di lunedì 17 gennaio 2022) Messina, 17 gen – In Sicilia è Caos. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha rassegnato stamani le proprie dimissioni. Da ieri è in tenda in Rada San Francesco, punto di approdo dei traghetti, per protestare contro i provvedimenti del governo Draghi che obbligano il possesso di super green pass per attraversare lo Stretto. E lì resterà se non ci saranno passi indietro, mentre il presidente della Regione dopo Draghi scrive a Speranza e dà un ultimatum. In tutto questo proprio il titolare del ministero della Salute respinge qualsiasi richiesta arrivi dalle Regione, mostrando un pugno di ferro che nulla ha a che vedere con l’emergenza sanitaria, considerato che vaccinati e guariti non sono supereroi e non sono immuni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gen – In. Ildi, Cateno De Luca, ha rassegnato stamani le proprie dimissioni. Da ieri è in tenda in Rada San Francesco, punto di approdo dei traghetti, perrei provvedimenti del governo Draghi che obbligano il possesso di superper attraversare lo Stretto. E lì resterà se non ci sarannoi indietro, mentre il presidente della Regione dopo Draghi scrive a Speranza e dà un ultimatum. In tutto questo proprio il titolare del ministero della Salute respinge qualsiasi richiesta arrivi dalle Regione, mostrando un pugno di ferro che nulla ha a che vedere con l’emergenza sanitaria, considerato che vaccinati e guariti non sono supereroi e non sono immuni ...

