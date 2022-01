Cantante folk ceca prende volontariamente il Covid per non fare il vaccino. E muore (Di lunedì 17 gennaio 2022) La 57enne Hana Horká degli Asonance aveva scritto giorni fa su Facebook di essersi infettata con la variante Delta e di essere felice, perché avrebbe potuto finalmente tornare a vivere come tutti gli altri, ma il virus ha avuto la meglio Leggi su corriere (Di lunedì 17 gennaio 2022) La 57enne Hana Horká degli Asonance aveva scritto giorni fa su Facebook di essersi infettata con la variante Delta e di essere felice, perché avrebbe potuto finalmente tornare a vivere come tutti gli altri, ma il virus ha avuto la meglio

