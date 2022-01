Campagna vaccinale anti-Covid in Irpinia, i numeri dell’Asl di Avellino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la Campagna vaccinale pediatrica anti-Covid per la fascia di età 5-11 anni residenti nel territorio dell’Asl di Avellino. Dal 16 dicembre 2021 ad oggi sono 8.010 le dosi di vaccino somministrate, su 9.739 adesioni sulla piattaforma regionale, di cui: – 6.900 I dosi (70% delle adesioni) – 1.110 II dosi (11% delle adesioni) I genitori, che non hanno ancora provveduto, potranno effettuare l’adesione alla Campagna vaccinale pediatrica anti-Covid al link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it La convocazione per la vaccinazione avverrà via sms da parte dell’Asl con orario, giorno e sede dell’appuntamento. I bambini dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinua lapediatricaper la fascia di età 5-11 anni residenti nel territoriodi. Dal 16 dicembre 2021 ad oggi sono 8.010 le dosi di vaccino somministrate, su 9.739 adesioni sulla piattaforma regionale, di cui: – 6.900 I dosi (70% delle adesioni) – 1.110 II dosi (11% delle adesioni) I genitori, che non hanno ancora provveduto, potranno effettuare l’adesione allapediatricaal link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it La convocazione per la vaccinazione avverrà via sms da partecon orario, giorno e sede dell’appuntamento. I bambini dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria e ...

