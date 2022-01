Calendario Sport Invernali 17-23 gennaio | programma | orari | tv | streaming Attesa per Cortina e Kitzbuehel

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Le Olimpiadidi Pechino sono vicinissime, nel frattempo però spazio ancora alla Coppa del Mondo delle varie discipline. C’èper un altro week-end intensissimo: lo sci alpino fa tappa con il massimo circuito internazionale trad’Ampezzo. Spazio anche a biathlon, freestyle, salto con gli sci e slittino. Andiamo a scoprire ilcompleto con tutti glied il palinsesto TV.17-232022 SCI ALPINO Mar. 18/01/22 – Gran Premio Italia giovani/aspiranti – Gara-1 DH femminile Santa Caterina Valfurva (So) Mar. 18/01/22 – Gran Premio Italia giovani/aspiranti – Gara-2 DH femminile Santa Caterina Valfurva (So) Mar. 18/01/22 – Gran Premio Italia ...

Advertising

sportli26181512 : Rugby, Sei Nazioni: gli Azzurri convocati per l'esordio: 33 i giocatori convocati dal ct dell'Italia per il raduno… - andreastoolbox : Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 12^ giornata | Sky Sport - sportli26181512 : Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 22^ giornata: Le tre gare del lunedì chiudono la 22^ giornata… - SkySport : Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 22^ giornata #SkySport #SkySerieA #SerieA - Nazione_Lucca : Ecco il calendario completo di Bcl e Bama alla ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Sport

OA Sport

... il fuoriclasse serbo potrebbe rivedere 'al ribasso' il suoper il 2022. Ricorso ... A togliere ogni dubbio sull'interpretazione della norma è stata il ministro delegato alloRoxana ...... inserendo ufficialmente Plein innel 2013. Questa attitudine è ciò che lo ha reso uno ... Il 2022 vedrà infatti il rilancio di Plein, una seconda linea dai prezzi più contenuti che ...Le gialloblu perdono 2-0 in casa della Jasnagora, terza in classifica in A2. Il 19 gennaio riparte il campionato del Futsal Pontedera in Serie B ...Assegnati a Ravenna i Campionati Mondiali di Dragon Boat con il 98% di voti a favore, durante il Congresso Mondiale Dragon Boat.