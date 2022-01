Calendario Coppa Italia calcio 2022 | orari partite 18-20 gennaio | programma | canali tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo le tredella scorsa settimana, ladi, edizione 2021-, è pronta a tornare con la seconda parte delrelativo agli ottavi di finale. Saranno cinque i match in agenda in questa settimana: due il 18, due il 19e uno il 20, con in campo, nell’ordine, Lazio, Juventus, Sassuolo, Inter e Roma, che – da teste di serie – cercheranno di raggiungere Atalanta, Fiorentina e Milan ai quarti. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledella2021-, relativi agli ottavi di finale che si disputeranno fra ...