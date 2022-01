Calciomercato Milan, il centrocampista può arrivare dal Barcellona! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel futuro di Riqui Puig non ci sarà il Barcellona, Xavi non sembra voler puntare su di lui per il futuro, ecco perché il centrocampista si sta guardando intorno. Riqui Puig, centrocampista del BarcellonaDalla Spagna infatti sono certi che il giovane proveniente dalla Cantera Blaugrana lascerà il Barca. Se non in questa finestra di mercato, dalla prossima sessione di mercato estivo. Il calciatore è seguito da diverse squadre in Europa e in Serie A piace molto a Juventus, Inter e Napoli, ma in questo momento è il Milan ad aver preso informazioni sul centrocampista e sembrerebbe essere in vantaggio sulle altre. Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel futuro di Riqui Puig non ci sarà il Barcellona, Xavi non sembra voler puntare su di lui per il futuro, ecco perché ilsi sta guardando intorno. Riqui Puig,del BarcellonaDalla Spagna infatti sono certi che il giovane proveniente dalla Cantera Blaugrana lascerà il Barca. Se non in questa finestra di mercato, dalla prossima sessione di mercato estivo. Il calciatore è seguito da diverse squadre in Europa e in Serie A piace molto a Juventus, Inter e Napoli, ma in questo momento è ilad aver preso informazioni sule sembrerebbe essere in vantaggio sulle altre.

