Calciomercato | il Torino vuole un attaccante del Milan!

Ivan Juric vuole un rinforzo in attacco. Zaza infatti ha deluso le aspettative del tecnico croato, e Belotti in scadenza non da garanzie sul piano fisico. Ecco perche Juric vorrebbe in granata uno dei calciatori da lui lanciato quando era al Genoa. Pietro Pellegri attaccante del MilanIl Torino infatti come spalla di Sanabria ha puntato Pietro Pellegri, attualmente alle prese con un fastidio muscolare. Il Torino vorrebbe prenderlo in prestito, ma per fare ciò il Milan dovrà prima riscattare il suo cartellino dal Monaco, l'attaccante infatti era arrivato in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto.

