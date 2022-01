Calcio: Serie A. Spalletti 'Obiettivo Champions, a volte noi molli' (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Abbiamo la qualità per arrivare tra le prime quattro". BOLOGNA - "Abbiamo lasciato punti per strada che sono difficili da recuperare perché le squadre davanti vanno forte. Abbiamo la qualità per ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Abbiamo la qualità per arrivare tra le prime quattro". BOLOGNA - "Abbiamo lasciato punti per strada che sono difficili da recuperare perché le squadre davanti vanno forte. Abbiamo la qualità per ...

Advertising

Corriere : Vlahovic: l’Arsenal offre 60 milioni, Commisso vuole venderlo subito. Cosa succede - Gazzetta_it : Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area: rischio rigore #JuveUdinese - Gazzetta_it : Effetto elastico in quota: la frenata dell’Inter adesso può lanciare il Milan - MartinaOverP : RT @Viviana_Caruso: La serie A LA SCALA DEL CALCIO E poi si fanno errori così grossolani. ..e chi ce li ridà i 3 punti? Però l’arbitro h… - FrancescoPren14 : RT @Gazzetta_it: Effetto elastico in quota: la frenata dell’Inter adesso può lanciare il Milan -