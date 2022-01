Calcio | Roma; Pellegrini out in Coppa Italia e contro Empoli

Advertising

CorSport : #Roma, e se provassimo a sognare #Dybala??? - juventusfc : 81' | Calcio di rigore per la Roma ed espulso @mdeligt_04 ???????????????????????????????? - OfficialASRoma : CALCIO D'INIZIO! ?? DAJE ROMA DAJEEEE! ???? #RomaJuve - sportface2016 : #Roma: #Pellegrini torna dopo la sosta - Fantacalcio : Roma, nessuna lesione per Pellegrini: ecco le partite che salterà -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma

Tutto è iniziato con le domande fuori luogo alle star delo comunque agli assi di qualche ... 'I suoi film non mi piacciono ma è dellacome me', dovrebbe dire un tifoso, magari neanche ...Il capitano dellasalterà dunque la partita di giovedì in Coppa Italia contro il Lecce e la trasferta del weekend di Empoli. Il rientro è previsto subito dopo la sosta . . 17 gennaio 2022Il nuovo direttore sportivo della Salernitana ha parlato in conferenza stampa "Salerno rappresenta per me un fantastico trampolino di rilancio. Non sono qui per andare altrove, ma vorrei che la mia ri ...Roma, 17 gen. - Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, infortunatosi ieri nel riscaldamento prima del match con il Cagliari, si è sottoposto questa mattina ...