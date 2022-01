“Calcio onesto”, l’enigmatico tweet del Napoli dopo Atalanta-Inter: frecciata o complimento? (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di Calcio onesto e spettacolare”. È il tweet pubblicato dall’account ufficiale del Napoli dopo il match di domenica sera, terminato 0-0 tra i nerazzurri bergamaschi e quelli milanesi. Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di Calcio onesto e spettacolare. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 16, 2022 Un commento piuttosto insolito, che ha scatenato curiosità e ironia negli utenti. Ad Atalanta e Inter ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Ilsi complimenta conper aver giocato una bellissima partita, fatta die spettacolare”. È ilpubblicato dall’account ufficiale delil match di domenica sera, terminato 0-0 tra i nerazzurri bergamaschi e quelli milanesi. Ilsi complimenta conper aver giocato una bellissima partita, fatta die spettacolare. — Official SSC(@ssc) January 16, 2022 Un commento piuttosto insolito, che ha scatenato curiosità e ironia negli utenti. Ad...

