Calcio | la doppietta di Lozano stende il Bologna | Napoli consolida terzo posto e avvicina Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gen. - (Adnkronos) - Unadiregala alil successo in trasferta sul campo dele permette agli azzurri dire ilin classifica con 46 punti, 4 in meno dell'Inter capolista che deve recuperare una partita e solo due in meno del, sconfitto in casa dallo Spezia. I rossoblù restano fermi in tredicesima piazza con 27 punti. Al Dall'Ara l'attaccante messicano apre le marcature al 20' del primo tempo e le chiude al 2' della ripresa. Ilè in controllo del pallone e della partita sin dalle prima battute con i padroni di casa che si chiudono e provano a ripartire. Gli ospiti costruiscono la prima occasione dal gol al 5': lancio in profondità di Fabian ...