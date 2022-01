Calcio: Juventus, Agnelli negativo al Covid (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torino, 17 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, risultato positivo al Covid la scorsa settimana e per questo motivo costretto a rinunciare ad assistere alla finale di Supercoppa contro l'Inter allo stadio 'Meazza', è tornato negativo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torino, 17 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della, Andrea, risultato positivo alla scorsa settimana e per questo motivo costretto a rinunciare ad assistere alla finale di Supercoppa contro l'Inter allo stadio 'Meazza', è tornato

