Calcio: Fifa The Best, Lewandowski miglior giocatore (Di lunedì 17 gennaio 2022) Zurigo, 17 gen. - (Adnkronos) - Robert Lewandowski vince il premio 'Fifa The Best' come miglior giocatore. L'attaccante della Nazionale polacca e del Bayern Monaco ha preceduto Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain) e Mohamed Salah (Egitto/Liverpool FC). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Zurigo, 17 gen. - (Adnkronos) - Robertvince il premio 'The' come. L'attaccante della Nazionale polacca e del Bayern Monaco ha preceduto Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain) e Mohamed Salah (Egitto/Liverpool FC).

Advertising

SkySport : Fifa The Best 2021, i vincitori e tutti i premi #SkySport #FIFA #TheBest2021 - TV7Benevento : Calcio: Fifa The Best, Lewandowski miglior giocatore... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lewandowski si conferma, è Best Fifa Player 2021 Tra le donne premiata Putellas, centrocampista del Barcellona - glooit : Calcio: Lewandowski si conferma, è Best Fifa Player 2021 leggi su Gloo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA THE BEST - Lewandowski miglior giocatore del 2021, tre italiani nella Top11 -