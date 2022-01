Calcio femminile | le migliori italiane della 12a giornata di Serie A | Elena Linari salva la Roma | Claudia Mauri ferma l’Inter

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Si è da poco conclusa da dodicesimaA di2022, che ha lasciato la Juventus ancora imbattuta in testa alla classifica, con le atleteche si sono distinte attraverso giocate di classe e gol molto pesanti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio leprestazioni delle azzurre. 3) Barbara Bonansea (Juventus): senza la bomber Cristiana Girelli (ancora sprovvista di green pass) la Juventus ha trovato nella 30enne di Pinerolo una leader vera, in grado di segnare una rete nel 5-0 al Pomigliano, ma contribuendo al successo con giocate di assoluto livello. 2)(Napoli): dopo tanti problemi di spazio affrontati nel Milan, alla prima presenza con la maglia del Napoli la 29enne ...

- albertogallina : RT @BuglianoCalcio: .@FrancescoOrdine è il nuovo selezionatore della formazione femminile del Bugliano Calcio. L'incarico è stato affidato… - Mimmuzzo16 : RT @BuglianoCalcio: .@FrancescoOrdine è il nuovo selezionatore della formazione femminile del Bugliano Calcio. L'incarico è stato affidato… - Pep204 : Giuro a volte sembra di guardare il calcio femminile - giangio87 : RT @BuglianoCalcio: .@FrancescoOrdine è il nuovo selezionatore della formazione femminile del Bugliano Calcio. L'incarico è stato affidato…

2021 - 2022 Serie A Squadra Hellas Verona Women Continuano le operazioni in uscita dell' Hellas Verona Women . Dopo aver comunicato la cessione di Sara Nilsson all'Aarau e il prestito ... Di seguito, il comunicato del club: 'Il Pomigliano calcio femminile comunica di aver adottato il silenzio stampa. Pur nel rispetto del diritto di cronaca, nella valutazione dell'attuale momento della ... Lo stop imposto ai campionati dilettantistici a causa del Covid-19 tornato prepotentemente nella quotidianità slitta ancora, per alcuni, di una settimana. Gli organi federali siciliani poche ore fa si ...