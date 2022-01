Calcio: Everton, Martinez prima scelta per dopo - Benitez (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per l'attuale ct del Belgio sarebbe un ritorno LIVERPOOL (INGHILTERRA) - L'Everton ci prova con Roberto Martinez. Secondo i media inglesi, i Toffees avrebbero avviato i contatti con la FederCalcio ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per l'attuale ct del Belgio sarebbe un ritorno LIVERPOOL (INGHILTERRA) - L'ci prova con Roberto. Secondo i media inglesi, i Toffees avrebbero avviato i contatti con la Feder...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Everton, Martinez prima scelta per dopo-Benitez - maespo69 : RT @sportmediaset: Mercato: #Mourinho, tre volte no all'Everton per il dopo Benitez. Anche Gattuso in corsa. #SportMediaset - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Guardian: Everton, Mourinho o Rooney per il dopo Benitez - sportmediaset : Mercato: #Mourinho, tre volte no all'Everton per il dopo Benitez. Anche Gattuso in corsa. #SportMediaset… - CORNERNEWS24 : #Calcio - 'Guardian': Everton, Mourinho o Rooney per dopo-Benitez Proprietà vorrebbe subito tecnico Roma. I tifosi per l'ex bomber -