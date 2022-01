Calcio: Allegri, 'la Coppa Italia conta tantissimo, è un obiettivo' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torino, 17 gen. - (Adnkronos) - ”La Coppa Italia conta tantissimo perché è un obiettivo. All'inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti. A noi deve interessare da domani. La Sampdoria tra l'altro ha cambiato allenatore e quindi bisognerà stare ancora più attenti. Veniamo da partite ravvicinate intense, bisogna fare un ultimo sforzo perché poi avremo cinque giorni per preparare il grande match di San Siro”. Lo dice l'allenatote della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match degli ottavi di Coppa Italia con la Sampdoria. Allegri, che sarà sostituito in panchina del vice Landucci in quanto squalificato, prepara il turnover. “Di rotazioni ce ne sono perché con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torino, 17 gen. - (Adnkronos) - ”Laperché è un. All'inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti. A noi deve interessare da domani. La Sampdoria tra l'altro ha cambiato allenatore e quindi bisognerà stare ancora più attenti. Veniamo da partite ravvicinate intense, bisogna fare un ultimo sforzo perché poi avremo cinque giorni per preparare il grande match di San Siro”. Lo dice l'allenatote della Juventus Massimilianoalla vigilia del match degli ottavi dicon la Sampdoria., che sarà sostituito in panchina del vice Landucci in quanto squalificato, prepara il turnover. “Di rotazioni ce ne sono perché con ...

