Cagliari | accordo con lo Young Boys per Aebischer | si attende il sì del calciatore

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Calciomercato: i rossoblù hanno trovato l’con loper, sisolo il sì delsi fa sempre più vicino al, alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Dopo un iniziale gioco al rialzo, come riferisce La Nuova Sardegna, loavrebbe accettato l’offerta avanzata dai rossoblù di cinquecentomila euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Siil sì del giocatore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cagliari piegato di misura con un gol su rigore del centrocampista portoghese Mazzarri però non ci sta: «Capisco la sudditanza per un arbitro giovane...»