Cacciari spiega perché ha fatto la terza dose: ormai sono stravaccinato anche contro gli imbecilli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Massimo Cacciari torna a spiegare, in una lunga intervista sul quotidiano La Verità, perché ha deciso di fare la terza dose e replica alle critiche ricevute sia dai pro vax che dai no vax. «Nella mia vita sono abituato a rimanere stritolato tra opposte teste di c . Ma ormai sono stravaccinato anche contro gli imbecilli». E ancora: «Se esiste una legge io obbedisco, pur avendo il diritto di criticarla. Certo, se la legge mi rendesse complice di una lesione di altrui libertà, avrei diritto di disobbedienza. Ma in questo caso il vaccino riguarda soltanto me, non vado in giro a obbligare gli altri o a fare il delatore. Mi vaccino e basta, per poter lavorare». LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Massimotorna are, in una lunga intervista sul quotidiano La Verità,ha deciso di fare lae replica alle critiche ricevute sia dai pro vax che dai no vax. «Nella mia vitaabituato a rimanere stritolato tra opposte teste di c . Magli». E ancora: «Se esiste una legge io obbedisco, pur avendo il diritto di criticarla. Certo, se la legge mi rendesse complice di una lesione di altrui libertà, avrei diritto di disobbedienza. Ma in questo caso il vaccino riguarda soltanto me, non vado in giro a obbligare gli altri o a fare il delatore. Mi vaccino e basta, per poter lavorare». LEGGI ...

