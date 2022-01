Bruxelles, donna spinta sui binari della metro: il treno si ferma ad un metro da lei | Video (Di lunedì 17 gennaio 2022) Immagini a dir poco incredibili quelle registrate venerdì scorso dalla telecamera di sorveglianza della stazione della metro Rogier di Bruxelles. Un ragazzo ha deliberatamente spinto da dietro una donna sui binari della metropolitana mentre si avvicinava il treno. Fortunatamente il convoglio ha attivato immediatamente i freni di emergenza, fermandosi ad un metro di distanza dalla donna che giaceva sui binari. L’autore del gesto è stato arrestato poco dopo l’incidente mentre si trovava nella stazione della metropolitana De Brouckère. Al momento, non si conoscono le ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 gennaio 2022) Immagini a dir poco incredibili quelle registrate venerdì scorso dalla telecamera di sorveglianzastazioneRogier di. Un ragazzo ha deliberatamente spinto da dietro unasuipolitana mentre si avvicinava il. Fortunatamente il convoglio ha attivato immediatamente i freni di emergenza,ndosi ad undi distanza dallache giaceva sui. L’autore del gesto è stato arrestato poco dopo l’incidente mentre si trovava nella stazionepolitana De Brouckère. Al momento, non si conoscono le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | A Bruxelles una donna è stata spinta sui binari della metropolitana, il treno si è fermato appena in tempo.… - _DAGOSPIA_ : A BRUXELLES, UNA DONNA VIENE SPINTA DA UN UOMO SUI BINARI DELLA METROPOLITANA MENTRE STA ARRIVANDO U… - Anna_Ronca : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | A Bruxelles una donna è stata spinta sui binari della metropolitana, il treno si è fermato appena in tempo. E' ac… - PattiGiuliani : #Bruxelles, donna spinta sui binari della metropolitana, il treno frena appena in tempo. - SandraCeradini : RT @IosonoScala: Siamo circondati da psicopatici... Un 'subumano' spinge una #donna sui binari della metropolitana di #Bruxelles... Fortun… -