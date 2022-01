Breve storia triste: Italia Viva esulta per aver ottenuto il 13% alle Suppletive (con affluenza all’11%) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo definiscono un risultato straordinario, fermandosi all’apparenza. Numeri “eccezionali” per Italia Viva che alle Suppletive alla Camera di Roma – quelle vinte dalla candidata del Partito Democratico, Cecilia D’Elia, con il 60% dei consensi – ha ottenuto ben il 13% (in realtà il 12,93%) con il loro candidato Valerio Casini. Peccato che gli esponenti del partito di Matteo Renzi si siano dimenticati di contestualizzare quel dato, visto che alla tornata elettorale capitolina – nella zona Trionfale per il seggio uninominale Lazio 1 lasciato vacante da Roberto Gualtieri – ha partecipato solamente l’11,33% degli aventi diritto al voto. Ai fatti delle elezioni – e non alle chiacchiere dei sondaggi – @ItaliaViva prende il 13%. Un indizio che se ci si ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo definiscono un risultato straordinario, fermandosi all’apparenza. Numeri “eccezionali” perchealla Camera di Roma – quelle vinte dalla candidata del Partito Democratico, Cecilia D’Elia, con il 60% dei consensi – haben il 13% (in realtà il 12,93%) con il loro candidato Valerio Casini. Peccato che gli esponenti del partito di Matteo Renzi si siano dimenticati di contestualizzare quel dato, visto che alla tornata elettorale capitolina – nella zona Trionfale per il seggio uninominale Lazio 1 lasciato vacante da Roberto Gualtieri – ha partecipato solamente l’11,33% degli aventi diritto al voto. Ai fatti delle elezioni – e nonchiacchiere dei sondaggi – @prende il 13%. Un indizio che se ci si ...

Advertising

FranAltomare : Che poi lo sappiamo tutti che la storia del regalo serve per scaldare anima e cuore. A preparare la nostra anima a… - pizzadifango : RT @SimAncheMeno: Oggi “opendei” per i bambini. Con un farmaco sperimentale che ha più effetti avversi di qualsiasi altro nella storia, co… - desantismar : RT @ilvocio: *Breve storia triste* Per i #novax il governo butta i soldi nei vaccini, ma negli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni an… - YBortot : RT @SimAncheMeno: Oggi “opendei” per i bambini. Con un farmaco sperimentale che ha più effetti avversi di qualsiasi altro nella storia, co… - SabriBenetazzo : RT @SimAncheMeno: Oggi “opendei” per i bambini. Con un farmaco sperimentale che ha più effetti avversi di qualsiasi altro nella storia, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Breve storia L'Esame di coscienza di un letterato e il talento incompiuto di Renato Serra In quel breve lasso di tempo l' Esame già lascia il segno: alla sicura ammirazione di De Robertis e ... Biografia dell'ultimo anno nel carteggio con Giuseppe De Robertis, del 1995): la loro è "storia di ...

I mercati studiano il mondo in trasformazione ...di là dei movimenti nel breve. Altro esercizio possibile è quello di osservare quali sono i temi e le sfide che il mondo produttivo, e il mondo in generale, sta affrontando, con un occhio alla storia ...

Storia breve della biblioteca più amata da internet Corriere della Sera In quellasso di tempo l' Esame già lascia il segno: alla sicura ammirazione di De Robertis e ... Biografia dell'ultimo anno nel carteggio con Giuseppe De Robertis, del 1995): la loro è "di ......di là dei movimenti nel. Altro esercizio possibile è quello di osservare quali sono i temi e le sfide che il mondo produttivo, e il mondo in generale, sta affrontando, con un occhio alla...