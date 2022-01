Brescia, condannati i due no vax artefici dell’attentato con le molotov contro il centro vaccinale anti-Covid (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tribunale di Brescia ha condannato a 2 anni e 8 mesi Paolo Pluda e a 2 anni e 10 mesi Nicola Zanardelli, i due operai no vax accusati dell’attentato all’hub vaccinale di Brescia alla vigilia di Pasqua, confermando la richiesta del pubblico ministero Francesco Milanesi. Nel corso delle indagini il giudice aveva tenuto ai domiciliari Pluda poiché aveva espresso le sue scuse attraverso una lettera alla cittadinanza, e in carcere Zanardelli, detenuto dal 1° maggio. I due no vax lanciarono una molotov contro il centro vaccini di Brescia, struttura che era stata realizzata con i soldi della raccolta fondi AiutiAMo Brescia, nata durante la prima fase della pandemia per accelerare le prime somministrazioni in una delle città più colpite ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tribunale diha condannato a 2 anni e 8 mesi Paolo Pluda e a 2 anni e 10 mesi Nicola Zanardelli, i due operai no vax accusatiall’hubdialla vigilia di Pasqua, confermando la richiesta del pubblico ministero Francesco Milanesi. Nel corso delle indagini il giudice aveva tenuto ai domiciliari Pluda poiché aveva espresso le sue scuse attraverso una lettera alla cittadinanza, e in carcere Zanardelli, detenuto dal 1° maggio. I due no vax lanciarono unailvaccini di, struttura che era stata realizzata con i soldi della raccolta fondi AiutiAMo, nata durante la prima fase della pandemia per accelerare le prime somministrazioni in una delle città più colpite ...

