Brasile, primo bambino vaccinato. Peccato che il sistema faccia acqua da tutte le parti (Di lunedì 17 gennaio 2022) In Brasile hanno vaccinato il primo bambino, scegliendo naturalmente una bambina indigena, utile alla sceneggiata. Una sorta di cerimonia, con tanto di capo indiano Xavante presente online. Non certo un fatto medico, e nemmeno sanitario. Semplicemente propaganda. Formidabile come non ci sia accordo nei dati, poiché c’è chi dice che i morti di Covid tra i bambini siano 350 e chi molti di più, ovvero più di 800 (incidentalmente ho amici bagnini a Rio de Janeiro che mi raccontano come regolarmente, per esempio, da quasi due anni i morti annegati siano registrati come Covid, ma questa certamente non è di sicuro una notizia che possa dimostrare. Voci di corridoio tra amici, roba da bar. Lo dico così, tanto per. Curioso, eh?). Peccato che si parli di fasce di popolazione povere e denutrite. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inhannoil, scegliendo naturalmente una bambina indigena, utile alla sceneggiata. Una sorta di cerimonia, con tanto di capo indiano Xavante presente online. Non certo un fatto medico, e nemmeno sanitario. Semplicemente propaganda. Formidabile come non ci sia accordo nei dati, poiché c’è chi dice che i morti di Covid tra i bambini siano 350 e chi molti di più, ovvero più di 800 (incidentalmente ho amici bagnini a Rio de Janeiro che mi raccontano come regolarmente, per esempio, da quasi due anni i morti annegati siano registrati come Covid, ma questa certamente non è di sicuro una notizia che possa dimostrare. Voci di corridoio tra amici, roba da bar. Lo dico così, tanto per. Curioso, eh?).che si parli di fasce di popolazione povere e denutrite. ...

