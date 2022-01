Brady e Mahomes implacabili | dominio Tampa e Kansas City San Francisco sbanca Dallas

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Vittoria in volata per San, che, tutto facile per, da pronostico. Ecco il dettaglio delle tre gare Nfl di wild card in calendario, il programma si chiuderà ...

Vittoria in volata per San Francisco, che sbanca Dallas, tutto facile per Tampa e Kansas City, da pronostico. Ecco il dettaglio delle tre gare Nfl di wild card in calendario, il programma si chiuderà ...APPROFONDIMENTI Super Bowl, Tome i suoi 7 titoli al microscopio: l'ultimo è il più bello ... L'exploit dei Titans ha costretto alle Wild Card i Kansas City Chiefs di, che restano i ...La nostra domenica di playoff è iniziata alle ore 19 italiane con la visita dei Philadelphia Eagles a Tampa Bay, regno dei campioni in carica: non c’è stata particolare storia, i Buccaneers ...Altre emozioni nelle gare di play-off NFL (Wild Card). Trascinata da un super Mahomes (cinque TD pass), Kansas City regola Pittrburgh con un netto 42-21, confermando di essere una delle possibili favo ...