Borsa: Milano cauta con Europa, Londra +0,7% (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo il dato sul settore manifatturiero nello Stato di New York e in attesa dall'avvio di Wall Street, i cui futures sono marginalmente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo il dato sul settore manifatturiero nello Stato di New York e in attesa dall'avvio di Wall Street, i cui futures sono marginalmente ...

