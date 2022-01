Borsa: Asia chiude in rialzo dopo il Pil della Cina (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le Borse Asiatiche chiudono in rialzo dopo i dati del Pil della Cina e la banca centrale che taglia i tassi dei suoi prestiti a medio termine per la prima volta da aprile 2020. In Giappone, intanto la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le Borsetiche chiudono ini dati del Pile la banca centrale che taglia i tassi dei suoi prestiti a medio termine per la prima volta da aprile 2020. In Giappone, intanto la ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia chiude in rialzo dopo il Pil della Cina: Tokyo (+0,74%), Shanghai (+0,6%). Lo yen in calo su dollaro - ansa_economia : Borsa:Asia chiude in calo, timori per inflazione e mosse Fed. In flessione Tokyo (-1,28%). Lo yen si apprezza sul d… - ansa_economia : Borsa:Asia chiude in calo, timori per inflazione e mosse Fed. In flessione Tokyo (-1,28%). Lo yen si apprezza sul d… - Benzinga_Italia : ?? Alibaba e i titoli tech cinesi affossano il listino Hang Seng. Eppure l'economia cinese procede spedita. ??????… - zazoomblog : Borsa:Asia chiude in calo timori per inflazione e mosse Fed - #Borsa:Asia #chiude #timori -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia chiude in rialzo dopo il Pil della Cina Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo i dati del Pil della Cina e la banca centrale che taglia i tassi dei suoi prestiti a medio termine per la prima volta da aprile 2020. In Giappone, intanto la ...

Bond oggi: l'high yield asiatico sbarca a Piazza Affari Costituisce quindi una novità, che deve valutare chi più è dinamico nel comparto dei bond, l'esordio su Borsa Italiana di un clone specifico, il Tabula Asia ex - Japan High high yield (Isin ...

Borsa: Asia chiude in rialzo dopo il Pil della Cina - Economia ANSA Nuova Europa Borsa: Europa verso avvio in rialzo dopo dati Cina e mossa Pboc su tassi Situazione contrastata in Asia dopo l'intervento della banca centrale cinese che ha tagliato due tassi di interesse (il Medium-Term Lending Facility a 1 anno e il Reverse Repo a 7 giorni) a supporto ...

Asia-Pacific contrastata. Nikkei 225 in crescita dello 0,74% L'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, è in declino dello 0,30% circa. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre ...

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo i dati del Pil della Cina e la banca centrale che taglia i tassi dei suoi prestiti a medio termine per la prima volta da aprile 2020. In Giappone, intanto la ...Costituisce quindi una novità, che deve valutare chi più è dinamico nel comparto dei bond, l'esordio suItaliana di un clone specifico, il Tabulaex - Japan High high yield (Isin ...Situazione contrastata in Asia dopo l'intervento della banca centrale cinese che ha tagliato due tassi di interesse (il Medium-Term Lending Facility a 1 anno e il Reverse Repo a 7 giorni) a supporto ...L'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, è in declino dello 0,30% circa. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre ...