Bonus moto e scooter ibridi: come fare per ottenerlo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella nuova legge di bilancio il governo ha previsto un eco-Bonus per le moto e gli scooter. A quanto ammonta il Bonus, e come si ottiene? Dal 13 gennaio è attivo l’eco-Bonus per le moto e gli scooter. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto questo contributo per chi acquista ciclomotori e motocicli di nuova L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella nuova legge di bilancio il governo ha previsto un eco-per lee gli. A quanto ammonta il, esi ottiene? Dal 13 gennaio è attivo l’eco-per lee gli. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto questo contributo per chi acquista ciclori ecicli di nuova L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoiteconomia : Bonus moto 2022: fino a 4000€ per le moto elettriche - Altroconsumo : Sono ormai scaduti tutti i #bonus per l’acquisto di auto meno inquinanti, solo l'incentivo per le moto elettriche è… - MgPatrian : @Corriere Mancava il bonus per la moto fuori di testa basta bonus sono nocivi - infoiteconomia : Bonus moto 2022, da oggi il via alle prenotazioni: a chi spetta, quanto vale e come richiederlo - TrendOnline : Ultime notizie #Ecobonus 2022: dal 13/01 sono partite le #prenotazioni per il #bonus #moto! Leggi l’articolo per sc… -