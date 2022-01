Bombe nel Foggiano | Lamorgese | ' Massima attenzione agli organici | serve intervento strutturale'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il ministro dell'Interno Lucianaha presieduto questa mattina in questura a Foggia un comitato provinciale straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo una serie di ...

L'attenzione è massima vedi ancheFoggiano: Lamorgese presiede comitato sicurezza Foggia Secondo la ministra, fondamentaliterritorio foggiano saranno i 'sistemi di videosorveglianza ad ...Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha presieduto questa mattina in questura a Foggia un comitato provinciale straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo una serie di ..."Lo Stato fa sentire la sua presenza in maniera forte e compatta. Noi amplieremo gli organici, daremo massima attenzione agli organici di questo territorio. (ANSA) ..."Le mafie foggiane sono mafie di grandissima pericolosità e gli attentati che hanno posto in essere sono come una sfida allo Stato". (ANSA) ...