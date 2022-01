Bomba Gf Vip, Katia Ricciarelli esce dalla casa. “Fatta fuori dopo il compleanno” la comunicazione sconvolge la casa. Cosa succede (Di martedì 18 gennaio 2022) Retroscena e spifferi nella casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, al GF Vip, sono emerse diverse curiosità. Una riguarda Katia Ricciarelli, l’inquilina più discussa del reality show: la soprano il prossimo 18 gennaio taglierà il traguarda dei 76 anni; lo festeggerà nella dimora di Cinecittà. In diversi frangenti l’ex di Pippo Baudo ha fatto sapere di tenere molto a celebrare l’evento con i suoi compagni di viaggio. Poi, però, potrebbe lasciare il gioco. A riferirlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che, dal suo profilo Instagram, ha fatto trapelare l’indiscrezione relativa a un possibile addio anticipato alla trasmissione da parte della cantante lirica. Addio che potrebbe avvenire poco dopo il suo compleanno. Altre chicche sul Gf Vip venute a galla tra domenica 16 e ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 gennaio 2022) Retroscena e spifferi nellapiù spiata d’Italia. Nelle ultime ore, al GF Vip, sono emerse diverse curiosità. Una riguarda, l’inquilina più discussa del reality show: la soprano il prossimo 18 gennaio taglierà il traguarda dei 76 anni; lo festeggerà nella dimora di Cinecittà. In diversi frangenti l’ex di Pippo Baudo ha fatto sapere di tenere molto a celebrare l’evento con i suoi compagni di viaggio. Poi, però, potrebbe lasciare il gioco. A riferirlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che, dal suo profilo Instagram, ha fatto trapelare l’indiscrezione relativa a un possibile addio anticipato alla trasmissione da parte della cantante lirica. Addio che potrebbe avvenire pocoil suo. Altre chicche sul Gf Vip venute a galla tra domenica 16 e ...

Advertising

redazionerumors : Gf Vip, Delia Duran sgancia l’ennesima bomba: “Io e Alex lo abbiamo fatto con un’altra donna”#GFvip #delia… - gf_vip_news : Siete pronti per il confronto bomba tra Sonia e Nathaly? ?????? Ovviamente sappiamo già chi vincerà ?? #GFVIP - zazoomblog : “Amami io ti amo”. Bomba al GF Vip arriva la dichiarazione di Barù: “Mi hai fatto entrare nel tuo letto” - #“Amami… - zazoomblog : Bomba Gf Vip Scoppia il caos in casa Katia Ricciarelli furiosa si scaglia contro Manila. Schiaffi in faccia “Ora è… - blogtivvu : Rosalinda Cannavò all’Isola dei Famosi? Spuntano altre tre nomi (bomba) che hanno il GF Vip in comune… -