Bomba Ambra Angiolini | dimentica Allegri e si mostra con il nuovo fidanzato super famoso La foto fa impazzire i fan

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 gennaio 2022)ha sofferto molto per la fine della relazione con Massimilianoe non lo ha mai negato, ma sembra che adesso abbia trovato un modo perrlo. Tra letture mirate e particolari compagnie maschili la donna sipiù sorridente e pronta a riprendere in mano la sua vita. Vita che, nell’ultimo periodo, è stata letteralmente pubblicata in piazza. Tutta Italia è a conoscenza del fatto che la donna è stata cornuta dal tecnico della Juventus. Che, dal suo canto, si è rivelato essere il solito latin lover che tutti si aspettavano tranne lei. Ancora non si sa l’identità della donna con cuiha tradito, ma è sicuramente questo il motivo della fine della storia d’amore. Oltre il danno anche la beffa. Sembra ...