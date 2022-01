Bologna-Napoli: Spalletti ritrova alcuni dei suoi titolari (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sarà una gara molto importante Bologna-Napoli, in programma quest’oggi 17 gennaio alle ore 18.30 presso lo Stadio Renato Dall’Ara. Infatti, con una vittoria gli azzurri allungherebbero ulteriormente in classifica su Atalanta e Juventus, avvicinandosi all’Inter, che ieri sera ha pareggiato a Bergamo. Mister Luciano Spalletti può ritornare anche a sorridere perché i suoi uomini migliori sono schierabili con Osimhen in panchina, che potrebbe giocare uno spezzone di partita, e Zielinski (guarito dal Covid), Fabian Ruiz e Mario Rui, ormai ristabiliti. Ancora out, invece, Insigne, Koulibaly, Anguissa e Ounas. Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili scelte dei tecnici. Nelle ultime tre partite di campionato il Bologna di mister Mihajlovic ha colezionato una vittoria, una sconfitta e un posticipo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sarà una gara molto importante, in programma quest’oggi 17 gennaio alle ore 18.30 presso lo Stadio Renato Dall’Ara. Infatti, con una vittoria gli azzurri allungherebbero ulteriormente in classifica su Atalanta e Juventus, avvicinandosi all’Inter, che ieri sera ha pareggiato a Bergamo. Mister Lucianopuò ritornare anche a sorridere perché iuomini migliori sono schierabili con Osimhen in panchina, che potrebbe giocare uno spezzone di partita, e Zielinski (guarito dal Covid), Fabian Ruiz e Mario Rui, ormai ristabiliti. Ancora out, invece, Insigne, Koulibaly, Anguissa e Ounas. Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili scelte dei tecnici. Nelle ultime tre partite di campionato ildi mister Mihajlovic ha colezionato una vittoria, una sconfitta e un posticipo ...

