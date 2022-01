Bologna-Napoli, Spalletti: “Dobbiamo fare felici i nostri tifosi. Certe volte siamo troppo molli” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luciano Spalletti parla al termine di Bologna-Napoli, gara vinta dai partenopei grazie ad una doppietta di Lozano. Il Napoli sbanca 2-0 il Dall’Ara trascinato dalla doppietta di Hirving Lozano: il messicano stende il Bologna con un goal per tempo e proietta gli al terzo posto a -2 dal Milan e a -4 dall’Inter che però ha una partita in meno. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Nel finale abbiamo rischiato? siamo una squadra che deve giocare a pallone, non siamo quelli che possono difendersi ad oltranza. Là andiamo in difficoltà. Quei palloni vanno puliti e controllati meglio, per costruire l’azione senza difendersi ad oltranza. La squadra ha le sue ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lucianoparla al termine di, gara vinta dai partenopei grazie ad una doppietta di Lozano. Ilsbanca 2-0 il Dall’Ara trascinato dalla doppietta di Hirving Lozano: il messicano stende ilcon un goal per tempo e proietta gli al terzo posto a -2 dal Milan e a -4 dall’Inter che però ha una partita in meno. Il tecnico del, Luciano, al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Nel finale abbiamo rischiato?una squadra che deve giocare a pallone, nonquelli che possono difendersi ad oltranza. Là andiamo in difficoltà. Quei palloni vanno puliti e controllati meglio, per costruire l’azione senza difendersi ad oltranza. La squadra ha le sue ...

