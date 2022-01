Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Azzurri più forti, potevamo fare di più. (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le parole del tecnico della formazione emiliana, intervenuto in seguito all’insuccesso interno maturato per 0-2 contro il Napoli Leggi su mediagol (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le parole del tecnico della formazione emiliana, intervenuto in seguito all’insuccesso interno maturato per 0-2 contro il

Advertising

SkySport : ?? BOLOGNA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Lozano (20') ? #Lozano (47') ? ? - CB_Ignoranza : Complimenti a Bologna e Napoli per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare.… - RepSscNapoli : In stazione c'è Zielinski, il polacco raggiunge da solo la squadra a Bologna - Sas_PesTeam : @Ruttosporc Quella del Napoli non è stata tanto diversa, 2 rigori non dati e 2/3 rossi mancanti al Bologna. Fortuna… - MecRuud17 : @mimmo_on_Ras @marco_rogerio_ Se fai sto ragionamento allora anche il Napoli ha perso con Spezia e Empoli, il Milan… -