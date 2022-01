Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: l’undici scelto da Spalletti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Impegno di campionato per il Napoli che tra meno di un’ora scenderà in campo al “Dall’Ara” di Bologna per affrontare la formazione di Mihajlovic. Luciano Spalletti rilancia Meret tra i pali a causa dell’infortunio di Ospina. L’ex portiere della Spal sarà protetto da Rrahmani e Juan Jesus, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Lobotka e Fabian Ruiz alle spalle di Zielinski. Ad accompagnare Mertens, preferito a Petagna, saranno Elmas e Lozano. Questi gli schieramenti delle due squadre: Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Viola, Svanberg, Hickey; Arnautovic, Sansone. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Lozano; ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Impegno di campionato per ilche tra meno di un’ora scenderà in campo al “Dall’Ara” diper affrontare la formazione di Mihajlovic. Lucianorilancia Meret tra i pali a causa dell’infortunio di Ospina. L’ex portiere della Spal sarà protetto da Rrahmani e Juan Jesus, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Lobotka e Fabian Ruiz alle spalle di Zielinski. Ad accompagnare Mertens, preferito a Petagna, saranno Elmas e Lozano. Questi gli schieramenti delle due squadre:(3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Viola, Svanberg, Hickey; Arnautovic, Sansone.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Lozano; ...

Advertising

RepSscNapoli : In stazione c'è Zielinski, il polacco raggiunge da solo la squadra a Bologna - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bologna-Napoli: ecco le scelte degli 11 iniziali per Mihajlovic e Spall… - fcin1908it : Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli - CalcioPillole : Tutto pronto per # MilanSpezia e #BolognaNapoli. Ecco le formazioni ufficiali - que_golaco7 : @InacrediTheo Milan 3 x 1 Spezia Bologna 2 x 4 Napoli Fiorentina 6 x 1 Genoa -