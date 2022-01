Bologna-Napoli 0-2, Spalletti: “Obiettivo Champions, a volta siamo molli” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Abbiamo lasciato punti per strada che sono difficili da recuperare perché le squadre davanti vanno forte. Abbiamo la qualità per arrivare tra le prime quattro e vogliamo arrivare tra le prime quattro”. Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo la vittoria del suo Napoli per 2-0 sul campo del Bologna. Decisiva una doppietta di Lozano. Ma il tecnico non è pienamente soddisfatto: “Sono arrabbiato quando non facciamo bene la nostra professione – dice il tecnico a Dazn – Non sappiamo difendere bene ad oltranza o in modo fisico in area, non riusciamo a farlo bene. Per questo motivo dobbiamo pulire i palloni sporchi, altrimenti andiamo in difficoltà”. Ora il Napoli è a 46 punti in classifica: “La mia squadra ha un ‘perché’. Ma a volte lo perdiamo e diventiamo troppo molli e banali. Abbiamo ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Abbiamo lasciato punti per strada che sono difficili da recuperare perché le squadre davanti vanno forte. Abbiamo la qualità per arrivare tra le prime quattro e vogliamo arrivare tra le prime quattro”. Queste le dichiarazioni di Lucianodopo la vittoria del suoper 2-0 sul campo del. Decisiva una doppietta di Lozano. Ma il tecnico non è pienamente soddisfatto: “Sono arrabbiato quando non facciamo bene la nostra professione – dice il tecnico a Dazn – Non sappiamo difendere bene ad oltranza o in modo fisico in area, non riusciamo a farlo bene. Per questo motivo dobbiamo pulire i palloni sporchi, altrimenti andiamo in difficoltà”. Ora ilè a 46 punti in classifica: “La mia squadra ha un ‘perché’. Ma a volte lo perdiamo e diventiamo troppoe banali. Abbiamo ...

