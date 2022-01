Bologna - Napoli 0 - 2, le pagelle: Lozano e Zielinski incantano, Rrahmani padrone della difesa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al Dall'Ara il Napoli passa 2 - 0 sul Bologna . Decisiva la doppietta di Hirving Lozano , a segno una volta per tempo. La squadra di Spalletti conferma il terzo posto in classifica dietro a Inter e ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al Dall'Ara ilpassa 2 - 0 sul. Decisiva la doppietta di Hirving, a segno una volta per tempo. La squadra di Spalletti conferma il terzo posto in classifica dietro a Inter e ...

Advertising

SkySport : ?? BOLOGNA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Lozano (20') ? #Lozano (47') ? ? - RepSscNapoli : In stazione c'è Zielinski, il polacco raggiunge da solo la squadra a Bologna - CB_Ignoranza : Complimenti a Bologna e Napoli per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare.… - Danila0909 : RT @Fc_lnter: L’FC Internazionale si complimenta con Bologna e Napoli per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spe… - cn1926it : #Lozano: “Serata perfetta, abbiamo giocato bene. Ora pensiamo ad una partita…” -