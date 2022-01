Bollettino covid | in Campania aumentano i ricoveri | 25 morti in 48 ore

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 9.370 i nuovi positivi alin, su 53.819 test – antigenici e molecolari – esaminati: il tasso di incidenza è in risalita, al 17,41%, contro il 16,84% del giorno precedente (ma, come di consueto nel fine settimana, con un minor numero di test). Ilgiornaliero dell’Unità di crisi regionale segnala 25 nuove vittime nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza ma registrate ieri, per un totale di 31i ricoverarti sia in terapia intensiva (si passa da 87 a 92, più 5), sia in degenza (sono ora 1.311 rispetto ai 1.278 precedenti, più 33) Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 9.370 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 5.039 Positivi al molecolare: 4.331 (*) I dati ...

Pochi tamponi e numeri che però non tendono a diminuire, nel classico bollettino della regione, sia in Liguria che nella nostra provincia. Anche se i test sono stati un terzo del normale (per gli ultimi giorni), nella nostra provincia sono aumentati i casi. Sono 172 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 17 gennaio. Si registra inoltre un altro morto. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio pandemia.