Blue Monday, cinque serie tv per fare binge watching e superare la tristezza (Di lunedì 17 gennaio 2022) È il giorno più triste dell’anno e, a quanto pare, con sé porterebbe tristezza e stanchezza. Non esistono teorie scientifiche in supporto della tesi del Blue Monday, ma se ci riflettiamo in questo periodo le giornate sono brevi, il freddo la fa da padrone e gennaio è un mese che sembra non finire mai. Questo ci fa intuire almeno in parte perché sia considerato un giorno così deprimente. Ma quando cade il Blue Monday? Il terzo lunedì di gennaio, quando il cervello – in maniera inconscia – si rende conto che le festività sono finite e che nei mesi a venire ci saranno poche giornate di libertà. La tristezza, però, si può superare. Ad esempio dedicandosi al binge watching di serie tv per trascorrere qualche ora tra risate ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 gennaio 2022) È il giorno più triste dell’anno e, a quanto pare, con sé porterebbee stanchezza. Non esistono teorie scientifiche in supporto della tesi del, ma se ci riflettiamo in questo periodo le giornate sono brevi, il freddo la fa da padrone e gennaio è un mese che sembra non finire mai. Questo ci fa intuire almeno in parte perché sia considerato un giorno così deprimente. Ma quando cade il? Il terzo lunedì di gennaio, quando il cervello – in maniera inconscia – si rende conto che le festività sono finite e che nei mesi a venire ci saranno poche giornate di libertà. La, però, si può. Ad esempio dedicandosi alditv per trascorrere qualche ora tra risate ...

NetflixIT : Buongiorno e buon Blue Monday. - ilpost : Casomai lo trovaste su qualche giornale, domattina: no, domani NON è il giorno più triste dell'anno - sscnapoli : ??Make it a sky blue Monday ?? ?? Oggi il 20% di sconti su una gamma selezionata di prodotti EA7/SSC NAPOLI ?? Official… - AntoDamiano1996 : Eh okay che è il Blue Monday, ma pensate che mamma è nata venerdì 17, ne ha superate un botto e chi è megl e ess...… - ImVeegaHD : RT @sscnapoli: ??Make it a sky blue Monday ?? ?? Oggi il 20% di sconti su una gamma selezionata di prodotti EA7/SSC NAPOLI ?? Official Web Stor… -