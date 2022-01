Biathlon | le percentuali al poligono degli italiani Lukas Hofer sempre il migliore

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2021-2022 in Germania, a Ruhpolding, la sesta tappa del circuito maggiore. Nell’ultima tornata di gare sia al maschile che al femminile sono state disputate sprint staffetta e pursuit. Sono stati dieci gliprotagonisti, cinque per genere: tra gli uomini erano al via, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Dominik Windisch, mentre tra le donne vi erano Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Samuela Comola. Ildopo la sesta tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (oltre 100), resta, al di sopra dell’86% complessivo, con 167/192. Tra le donne, invece, la, tra ...

OA Sport

Di seguito tutte le statistiche e leal tiro degli azzurri al termine della quinta tappa della stagione 2021 - 2022 , andata in scena in Germania, ad Oberhof.18.42 35/35 per la Germania: difficile competere con una coppia che ha similial tiro. ...Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del World Team Challenge di2021,...Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2021-2022 in Germania, a Ruhpolding, la sesta tappa del circuito maggiore. Nell'ultima tornata di gare sia al maschile che al femminile sono ...Ottima prova del quartetto azzurro, che si mantiene sempre nelle posizioni di vertice con percentuali alte al tiro e una prestazione corale che dà fiducia in vista ...