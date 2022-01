Biathlon | alla scoperta di Sara Scattolo | la “young gun” della squadra italiana femminile

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) I Giochi olimpici di Pechino incombono e l’Italia delsi presenterà in Cina con una formazione a dir poco inattesa. Chi, solo un paio di mesi fa, avrebbe pensato di leggere tra le convocate il nomerediviva Federica Sanfilippo (capace di invertire la parabola discendente, ritrovando discreta competitività dopo un lungo periodo di appannamento), e quello di Samuela Comola (salita improvvisamente di rendimento, tanto da diventare competitiva per la zona puntiCoppa del Mondo)?nno l’esperta altoatesina e la giovane valdostana ad accompagnare in Cina Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, mentre il quinto nome è ancora da decidere. Però, tra un mese, comincerà di fatto il percorso di avvicinamento ai prossimi Giochi olimpici, quelli di Milano-Cortina 2026. Ci sono tante ...