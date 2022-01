(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’analisi di Oxfam. Nei due anni dii dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni. Nello stesso periodo in 163 milioni sono caduti in povertà

Advertising

Corriere : Bezos ha guadagnato 81 miliardi con la pandemia (quanto il costo mondiale di tre dosi di vaccino) - MarekNapoli : @napolimagazine Entro il 2026, se la prende molto comoda. Se Bezos volesse realmente il Napoli con tutti i soldi ch… - andfranchini : Bezos con la pandemia ha guadagnato 81 miliardi (come il costo mondiale della vaccinazione)- - MarekNapoli : @lucacerchione Entro il 2026, se la prende molto comoda. Se Bezos volesse realmente il Napoli con tutti i soldi che… - GigiPadovani : Bezos ha guadagnato 81 miliardi con la pandemia (quanto il costo mondiale di tre dosi di vaccino) -

Ultime Notizie dalla rete : Bezos con

Corriere della Sera

Al secondo posto, seguito da Bernard Arnault e famiglia, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer e Warren Buffet. Mentre pochi si arricchivano, circa ...C'è chi scrive che il Napolial comando finalmente avrebbe l'opzione Amazon Prime, in questo modo i ' giocatori arriverebbe in un giorno '. Ovviamente il riferimento è alle lunghe ...In questi due anni di pandemia di Covid-19 i dieci uomini più ricchi del mondo hanno visto raddoppiare i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15mila dollari al secon ...I dati su ricchezza e disuguaglianza dell'ultimo rapporto Oxfam. Miliardari sempre più ricchi: in testa Elon Musk, Jeff Bezos e Bernard Arnault ...