Berlusconi al Quirinale Stavolta la sinistra non può contare sull’aiuto del Colle per fermarlo

Roma, 17 gen – Non vi è nessuna necessità che un candidato al Quirinale sia super partes. Trattandosi di un politico, per definizione non può esserlo. Dovrà, in caso di elezioni, indubbiamente divenirlo. Ma questa è una condizione che tutti gli uomini intellettualmente onesti danno per scontato. Tutti, tranne la sinistra. Difatti il Pd e i suoi avi hanno sempre espresso, per varie alchimie parlamentari, dei presidenti della Repubblica abbondantemente di sinistra. O comunque rientranti nell'alveo del progressismo militante. Il Pd e i suoi avi piazzano da anni presidenti della Repubblica anti centrodestra Nell'ultimo trentennio, durante il quale si sono succeduti quattro presidenti della Repubblica, ben due di costoro hanno selvaggiamente boicottato il governo in carica poiché di centrodestra con Berlusconi

