Berlusconi al Quirinale, l'ira del popolo viola: 'Mercato vergognoso, compravendita imbarazzante' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Berlusconi al Quirinale : ci mancava solo Denis Verdini che fresco di condanna (e a condanna in corso) si mettere a dare le indicazioni. 'Stiamo assistendo a un Mercato vergognoso di voti, a una serie ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 gennaio 2022)al: ci mancava solo Denis Verdini che fresco di condanna (e a condanna in corso) si mettere a dare le indicazioni. 'Stiamo assistendo a undi voti, a una serie ...

Advertising

francesca_flati : Silvio #Berlusconi non avrà i nostri voti. Lo dico forte e chiaro, non possiamo accettare un pregiudicato per fro… - fattoquotidiano : Quirinale, la lettera di Verdini a Confalonieri e Dell’Utri: “Così eleggiamo Berlusconi. I fatti seguano la comunic… - petergomezblog : Berlusconi al Quirinale? No, grazie – La nostra petizione ai parlamentari raggiunge quota 290mila firme… - X12RED : @PieroDePalma4 @IONONMIARRENDO - X12RED : @PatriziaAdorni @IONONMIARRENDO -