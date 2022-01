Bergamo | salgono ancora i prezzi al consumo | all’insù vacanze | trasporti | energia elettrica

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 gennaio 2022). Nel mese di dicembre l’indice deialper l’intera collettività (NIC), a, si attesta a +0,4%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), sale a +3,6% rispetto a +3,5% del mese scorso. La variazione più rilevante si riscontra nella divisione “Ricreazione, spettacoli e cultura” con un indice di +1,8% causato principalmente da ‘Supporti di registrazione’ (+11,4%) e dai ‘Pacchetti vacanza’ (+14,1%). Si registra un indice di +0,7% per i settori “Comunicazioni” e “”. In questo ultimo caso si evidenzia l’aumento di ‘Automobili’ (+0,5%), ‘Trasporto passeggeri su rotaia’ (+1,2%), ‘Trasporto aereo passeggeri’ (+30,3%) e ‘Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne’ (+1,1%). Calano di -1,1% i ‘Carburanti e lubrificanti ...